Úvodní kolo obnovené sezony Kooperativa NBL je sice na programu v pondělí 16. listopadu, hráči BK Olomoucko se ale restartu dočkají o něco dříve. Dohrávku 2. ligového kola na palubovce Brna podle všeho sehrají již v pátek.

Kouč BK Olomoucko Predrag Benáček | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Pokud se nic nezmění, pojedeme do Brna. Následovat by mělo domácí utkání proti Svitavám. Snad se do té doby již nic nezmění,“ uvedl na klubovém webu kouč BK Olomoucko Predrag Benáček.