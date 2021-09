Návrat basketbalu do Olomouce se blíží. Bude vyprodáno, hlásí BK Redstone

Po více než třiceti letech se do Olomouce vrací profesionální basketbal a nejvyšší tuzemská soutěž. A celek BK Redstone Olomoucko plánuje v pátek do Kooperativa NBL vlétnout jako čerstvý vítr, který do soutěže přinese dravost a energii.

Tisková konference BK Redstone Olomoucko ke startu Kooperativa NBL. | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Tým je v současné době poskládaný tak, abychom hráli play-off. Nechceme si dávat malé cíle, že bychom hráli o záchranu. To si vůbec nepřipouštíme," řekl na pondělní tiskové konferenci ke startu sezony prezident klubu Michal Pekárek. Z původního celku Kooperativa NBL, který působil v Prostějově, zůstal kromě několika členů kádru či vedení stejný prakticky pouze název. Do něj se pochopitelně vměstnalo jméno hlavního sponzora. Chybět nebudou nové dresy, nové logo ani nový trenér Robert Skibniewski. „Máme ambiciózní, mladý tým, chceme dávat šanci mladým hráčům. Budeme hrát intenzivně v obraně i v útoku a chceme, aby na nás fanoušci po skončení zápasu byli hrdí. Víme, že před třiceti lety tady byl basketbal na nejvyšší úrovni, což je také náš cíl," řekl polský kouč a bývalý hráč reprezentace i Prostějova. K dispozici bude mít oproti loňské sezoně obměněný kádr. Tým opustili například František Váňa, Radovan Kouřil či David Pekárek. Přišli dobře známý Marek Sehnal, Filip Halada, Rostislav Jirák. Klub si pak hodně slibuje od zahraničních posil. Pětadvacetiletý americký rozehrávač Kenneth Carpenter by měl dirigovat hru a přinést do týmu zkušenosti a klid. „Hrál v Norsku a Anglii. Může hrát také na pozicích dva nebo tři. Měl by pomáhat celému týmu," řekl Robert Skibniewski. Klíčové pak pro Olomoucko byly posily pod koš. Řešením má být bývalý hráč NBA G-League Demajeo Wiggins. Třiadvacetiletý pivot by měl hodně pomoci také obraně. Sekundovat by mu měl další vysoký hráč Arsenje Vukovič. Ve 22 letech zapadne do mladého kádru BK Redstone. „Wiggins bude hrát pod košem jako klasický pivot, také od Vukoviče si slibujeme větší energii na doskoku. V minulé sezoně nám tohle chybělo a chceme to zlepšit," poznamenal mladý trenér. Ten s týmem absolvoval přípravné období, které završil devátým místem na Federálním poháru. „Hráči ukázali, že chtějí bojovat od první do poslední minuty. Byly tam chyby, které plynou z toho, že nám trošku chybí zkušenost, ale jsem rád, že se to projevilo před sezonou. Hráli jsme vyrovnaná utkání," ohlédl se Skibniewski. Chceme být vidět Na domácí přípravná utkání chodily do olomoucké Čajkarény pěkné návštěvy, klub by během soutěžní sezony rád halu s kapacitou kolem pěti set diváků pravidelně vyprodával. „Máme nové webové stránky, snažíme se být aktivní na sociálních sítích, chceme být vidět na eventových akcích, jakou bylo třeba zahájení sezony 9. září za Šantovkou, kde nám křtili dres Karlos Vémola a Jiří Okáč," uvedl generální manažer klubu Libor Špunda. „Budu v tomto velmi ambiciózní. Myslím si, že první zápas bude vyprodáno," dodal. Basketbalová premiéra je v Olomouci na programu v pátek 17. září od 17 hodin, kdy do Čajkarény dorazí celek Jindřichova Hradce. „Těšíme se, pro nás hráče bude specifické to, že se konečně na tribuny vrátí fanoušci. Minulá sezona byla z tohoto pohledu těžká. Všichni se na to hrozně těší," vzkázal kapitán BK Redstone Lukáš Feštr. „Věřím, že budeme hrát dobrý basketbal, lidé budou chodit. Dovolím si všechny pozvat na první zápas," uzavřel Michal Pekárek.