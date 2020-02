Oba souboje v základní části soutěže totiž ovládli Tuři, kteří jsou usazeni na třetí příčce tabulky. BK Olomoucko na ně ztrácí z páté pozice čtyři výhry.

„Stačí se podívat na tabulku a každému je jasné, že v nadstavbě bude každé utkání extrémně důležité. Týmy na čtvrtém až sedmém místě dělí jediné vítězství. Soutěž je extrémně vyrovnaná,“ cituje klubový web trenéra Predraga Benáčka.

Zkušený kouč si uvědomuje, že další prohra se Svitavami by znamenala komplikace v boji o elitní šestku a přímý postup do čtvrtfinále play-off.

„Hrajeme doma, potřebujeme nutně uspět. Věřím, že se to podaří. Základem možného úspěchu bude výkon v obraně. Nesmíme dostávat laciné koše a potřebujeme zastavit rychlý útok Turů,“ uvedl Benáček.

Prosadí se nový Američan?

Situaci jeho týmu zkomplikoval neplánovaný odchod nejužitečnějšího hráče minulé ligové sezony (MVP) Javonteho Douglase. Vedení klubu tak muselo začít hledat náhradu a první vytipovanou posilou se stal Trevante Drye. Bez jednoho centimetru dvoumetrový Američan naskočil na několik minut už v Opavě, kde Olomoucko na závěr základní části prohrálo, do statistik se ale výrazněji nezapsal.

„Přichází z Louisiany, minulou sezonu odehrál v Jižní Americe, teď hrál americkou ligu. Dva tři měsíce nebyl v plném zatížení, takže se musí dostat nejdřív kondičně do pořádku a uvidíme, jak se postupně bude zlepšovat a jak s ním bude trenér spokojený. Hráče MVP minulé sezony budete těžko nahrazovat,“ uvědomuje si sportovní manažer Olomoucka Michal Pekárek.

Zápas proti Svitavám bude součástí charitativního projektu Bez faulů. Kluby za každou minulou střelu vyplatí 100 korun a za každý faul svých hráčů přidají 200 korun. Tisícovkou pak bude oceněna technická chyba. Výtěžek charity bude věnován na nákup speciálního vozíku.

Sobotní utkání startuje v hale prostějovského Sportcentra v 18 hodin.

Zápasy v Čajkaréně

Stejně jako v minulých letech odehraje BK Olomoucko dva atraktivní duely nadstavbové skupiny A1 v Čajkaréně. Fanoušci se mohou těšit na celou řadu reprezentantů, kteří na mistrovství světa vyválčili senzační šesté místo.

Do Olomouce přijedou z Nymburka Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, Pavel Pumprla, Martin Peterka, Martin Kříž, z Opavy pak Jakub Šiřina. Chybět pochopitelně nebude Lukáš Palyza, kapitán domácího týmu.

„Budou to maximálně atraktivní duely, věřím, že si diváci najdou cestu do Čajkarény. Budeme řešit i dopravu prostějovských fanoušků do Olomouce,“ řekl manažer Michal Pekárek na klubovém webu.

Souboj s Opavou se bude hrát 4. 3., mistrovský Nymburk dorazí 7. 3. Začátky jsou v 18.00.