Opora v jeho slovech by se dala hledat v letošním roce. V tom jeho svěřenci totiž odehráli tři velice dobré zápasy. Souboj na palubovce třetího Brna nezvládli až v úplném závěru, v Kolíně jim k remíze chyběl jeden jediný dvoubodový koš a v závěrečném kole dokonce dokázali zvítězit na půdě velkého favorita – pražského USK.

„Jsou to spojené nádoby, pohoda přijde jedině s výhrami. Když holt pravidelně nedáte deset a více trestných hodů, je to pak hlavně o hlavách. Určitě ale nepropadáme nějaké beznaději a pomalu se z toho dostáváme. Máme charakter, a proto věřím, že další úspěchy ještě přijdou,“ je přesvědčen olomoucký trenér a odmítá jakékoli pochyby o tom, že by to snad jeho týmu nemělo vyjít.

Jsme konkurenceschopní, do baráže nechceme, říká GM Olomoucka Špunda

V kabině je cítit velké odhodlání. Všichni chtějí ukázat, že jsou lepší, než by mohla naznačovat tabulka. Tým si uvědomuje, že teď už to bude muset urvat pouze bojovností. Ukážeme, že do ligy patříme,“ uzavírá optimisticky Miljan Čurovič.

Vstup do nadstavby nebude lehký

Nejdůležitější část sezony začne pro výběr Olomoucka v sobotu domácím zápasem s děčínským Armexem. Ten o postup do skupiny A1 přišel až v předposledním kole a nebude to tudíž nic jednoduchého.

Do karet Hanákům navíc nehrají ani výsledky letošních vzájemných zápasů. Doma totiž Redstone prohrál těsně 84:85 a venku pak jedenáctibodovým rozdílem 74:63.

Kromě Severočechů se Olomoucko v nadstavbě střetne ještě s celky Ostravy a posledního Jindřichova Hradce.

