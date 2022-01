A je to fakt. Stačilo málo a olomoucký výběr mohl být v tabulce úplně někde jinde. V bitvě s Děčínem mu chyběl bod, proti Hradci Králové zase jedna dvoubodová střela, v Kolíně padl v prodloužení a v Brně rozhodlo několik posledních minut. Za zmínku také stojí zápas s Nymburkem, ve kterém českému hegemonovi dokázali Hanáci nastřílet 90 bodů.

„Vím, že se na to historie neptá. Vyplývá z toho ale, že sestava je konkurenceschopná, což se bohužel neprojevilo výsledkově,“ mrzelo Špundu, který ale ihned dodal. „Celkově je to ale tak lepší. Udržuje nám to víru ve zlepšení. Pokud by nás protivníci poráželi pravidelně o dvacet, žádnou bychom ani mít nemohli,“ řekl.

Velké naděje? Raději realitu

I když první dva týmy nadstavby získají bonus v podobě postupu do předkola play-off, je olomoucká ztráta na Děčín a Ostravu už opravdu velká. Jejich úspěšnost vítězství totiž činí pouhých 13,6 %, zatímco ta ostravská 36,4 % a děčínská dokonce 40,9 %.

„Musíme se hlavně soustředit na boj o jedenáctou příčku, která znamená jistou záchranu. Potřebujeme Jindřichův Hradec udržet pod sebou. Do baráže rozhodně nechceme,“ podotkl olomoucký generální manažer a nakonec ještě dodal:

„Každý ví, že pražská Slavia dělá maximum, aby z první ligy postoupila. A bojovat o záchranu se soupeřem, který prakticky celou sezonu vyhrává, není vážně nic, čeho bychom se chtěli účastnit. Vím, jak naši hráči pracují na tréninku. I naši fanoušci vnímají, že jestli týmu něco opravdu nechybí, je to bojovnost. Všichni jsou jednoznačně odhodlaní sezonu zlomit,“ uzavřel Libor Špunda.

První zápas nadstavbové části odehrají hráči olomouckého týmu již v sobotu 29. ledna, kdy od 18 hodin přivítají v Čajkaréně borce z týmu BK Armex Děčín.

