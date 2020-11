Kouč Predrag Benáček ve středečním zápase přivítal zpět v sestavě srbského pivota Nemanju Bezbradicu. Ten zaznamenal 22 bodů a byl nejlepším střelcem hostů.

Jenže na body to znovu nestačilo, série proher v Kooperativa NBL se protáhla už na číslo osm.

„Kolín vyhrál zaslouženě,“ přiznal Benáček po zápase, který měl podobný scénář jako předchozí dvě klání.

Domácí si v samotném úvodu vypracovali dvouciferné vedení a ve druhé čtvrtině měli 19bodový náskok.

„Jeden z důvodů, proč jsme prohráli, je špatný začátek utkání a už jsme to nedokázali vrátit. Několikrát jsme se dostali na vyrovnané skóre, ale Kolín to ustál,“ mrzelo Benáčka.

„Trápí nás útočný doskok, kvůli kterému se soupeř dostává k více pokusům.“

V poslední minutě třetí čtvrtiny se po Palyzově průniku dostali hosté do vedení (69:68), bylo to však naposledy, co měli navrch.

Pak se opakoval stejný scénář z posledních dvou utkáních po restartu NBL.

„Byl to vyrovnaný zápas, který nám utekl v posledních třech minutách. Znovu nás trápil doskok,“ smutnil David Pekárek po další bolestivé prohře.

Geosan Kolín - BK Olomoucko 98:85 (26:13, 49:38, 70:69)

Body: Dlugoš 23, Novotný 23, Machač 20, Jelínek 11, Číž 10, Skinner 7, Petráš 4 – Bezbradica 22, Pekárek 18, Palyza 16, Feštr 14, Kouřil 10, Štěpán 4, Váňa 1. Rozhodčí: Hruša, Karafiát, Hartig. Střelba 2 body: 23/37:18/32. Trojky: 15/44:10/27. TH: 7/7:19/23. Doskoky: 42:31. Hráč utkání: David Machač (Kolín).