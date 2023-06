Lendl nebo Berdych. Na velká jména láká jubilejní 30. ročník mezinárodní tenisový turnaj mužů kategorie ATP Challenger Tour v Prostějově. Největší mužský turnaj v Česku se odehraje od pondělí 5. do soboty 10. června na prostějovské antuce.

Tisková konference před tenisovým UniCredit Czech Open 2023 | Video: Deník/Ivan Němeček

Po skončení finále dvouhry je na programu autogramiáda žijících legend – Ivana Lendla a Tomáše Berdycha. Druhý jmenovaný se navíc dočká oficiálního poděkování za služby odvedené prostějovskému klubu.

Berdych se navíc v sobotu od 10 hodin Prostějovanům představí v exhibičním utkání proti 17letému domácímu talentu Jakubu Menšíkovi. A s výběrem soupeře to nebylo jen tak.

„Někdy v prosinci jsme s Tomášem Berdychem večeřeli. Řekl jsem mu, ať si řekne, koho mu mám přivést. Ať po mně nechce Federera, že by to bylo moc drahé,“ vyprávěl na páteční tiskové konferenci k UniCredit Czech Open jednatel pořádající společnosti TK Plus Miroslav Černošek.

„Podíval se na mě a řekl mi: ‚Já chci hrát s Menšíkem.‘ To mě nesmírně překvapilo. Přesně věděl, s kým chce hrát a vybral si hráče, u kterého předpokládal, že to bude hráč, který mu jednou bude šlapat na paty,“ věří Miroslav Černošek.

Jakub Menšík, který si díky divoké kartě zahraje doma v Prostějově hlavní soutěž, tak před turnajem dostal novou dávku sebevědomí.

„Pro mě je to nesmírná čest. Sledovali jsme Tomáše Berdycha na grandslamech spolu s taťkou. Dávali si budíka, když hrál Australian Open a dělali mu statistiky prvního podání. Byl to můj první vzor, díky kterému jsem začal hrát tenis,“ usmíval se Jakub Menšík.

Do sobotní exhibice by zasáhl pochopitelně v případě, že nepostoupí do finále dvouhry, které je v sobotu na programu od 11 hodin na centrálním dvorci.

Jedničkou Jiří Lehečka

Favority prostějovského challengeru ale budou jiní borci. Kromě Menšíka a Slováka Lukáše Pokorného dostal kartu do hlavní soutěže také Jiří Lehečka, který se na Hanou přesouvá po prohře ve druhém kole Roland Garros. Čtyřhru na French Open odmítl i kvůli prostějovskému podniku.

„Velice si toho vážíme. Samozřejmě, že jsme mu přáli, aby postoupil v Paříži, ale když už se to nepovedlo, jsme rádi, že ho tady uvidíme a předvede se prostějovským fanouškům,“ uvedla ředitelka turnaje Petra Černošková.

Lehečka bude jediným členem elitní světové padesátky na turnaji. Z první světové stovky by dorazit měli ještě Španěl Carballes Baena, Francouz Halys či Argentinec Coria. Ve hře je i příjezd Itala Fogniniho, do přihlášek ale stále ještě promlouvá probíhající Roland Garros.

„Hrát jeden turnaj s takovými jmény je čest. Navíc doma. Publikum pro mě znamená velkou část mého výkonu. Podpora mě nabíjí pozitivní energií, navíc když je v publiku i rodina, pomáhá mi to jít kupředu,“ věří Jakub Menšík.

Pizza, domácí zmrzlina a rovnou na vyšetření. Do Paříže budu ready, říká Lehečka

Další české naděje

Z Čechů by se v hlavní soutěži měli přestavit kromě Menšíka s Lehečkou také obhájce titulu Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Zdeněk Kolář.

Kvalifikace dvouhry prostějovského challengeru startuje již v neděli a představí se v ní i loňský finalista Dalibor Svrčina, divoké karty pak obdrželi z českých borců mladíci Jan Kumstát, Daniel Siniakov a Hynek Bartoň.

„Povedlo se nám sem do Prostějova přivést všechny Čechy, což vždy bylo naším cílem,“ pochvaluje si Petra Černošková.

UniCredit Czech Open tradičně nabízí také doprovodný program. V pondělí se na náměstí T.G.M. v Prostějově uskuteční od 9 hodin dětský den. V pátek je na programu vložený turnaj čtyřher. A o velkolepé sobotní exhibici Tomáše Berdycha a následné autogramiádě již byla řeč.