Ani ne dva měsíce strávil na Hané americký basketbalista L. J. Rose. Zkušený rozehrávač přišel do týmu BK Olomoucko v polovině února společně s pivotem Dukem Sheltonem. Jenže sezona Kooperativa NBL nejen pro tyto dvě posily záhy skončila kvůli koronavirové pandemii.

L. J. Rose (vlevo) | Foto: Deník / Radek Hloch

„Tohle jsem opravdu nečekal,“ přiznal Rose v rozhovoru pro klubový web. Americký rozehrávač stihl za Prostějov odehrát jen čtyři utkání. Do týmu se mu však povedlo rychle zapadnout. „Přijdete do kabiny a máte společný zájem. Tím se vše usnadňuje. Navíc jsem se dostal do fungujícího týmu, bylo lehké zapadnout. Rychle jsme našli společnou řeč,“ pochvaloval si.