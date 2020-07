Jedno se ale nezměnilo. Plány do budoucna ohledně důležitých turnajů jsou stále ve hvězdách. „Jo, vyčkávám. Asi nám ani nic jiného nezbývá,“ krčí rameny 34letá rodačka z Plzně.

Exhibiční turnaje v Česku jsou v plném proudu. Ale co soutěžní sezona? Velkým otazníkem je pro hráčky aktuálně turnaj WTA v Praze, který by se měl uskutečnit 10. až 15. srpna.

„Ten turnaj je hodně těsně před US Open, není to úplně ideální. Miluju hrát turnaj v Praze, doma, ale ještě úplně nevím, jak to naplánuju, je to hodně složité. Musím taky dbát na moje zdraví,“ vyjádřila svoje dilema Barbora Strýcová.

A není jediná. V podobném duchu se směrem k Prague Open během prostějovského klání vyjádřily také dvojčata Plíškovy.

Ještě větší nejistota se pak vznáší nad přesunem na americký beton. Také US Open by se mělo uskutečnit v termínu od 31. srpna do 13. září. Předtím jsou za mořem na programu další turnaje.

„Musíme nad tím pořád přemýšlet. Přeci jen je to US Open, spousta bodů, největší turnaj. Já si úplně nemyslím, že v Americe mají všechno pod kontrolou. Já se tam svým způsobem i bojím letět. Ale už tolik trénuji, že mi přijde škoda zůstat doma. Je to tak padesát na padesát,“ nastínila Barbora Strýcová.

Strach přímo o vlastní zdraví ale nemá.

„O to asi ani tolik nejde. Asi to samozřejmě není nic hezkého se nakazit. Spíš jde o to, být zavřená v cizím prostředí a prožít si tu nemoc tam,“ zamyslela se 31. hráčka singlového žebříčku.

Naplánovat si tedy kalendář na nejbližší týdny, to je pro tenistku v současné době opravdový kumšt.

„Samozřejmě, když se ta situace zlepší, tak asi poletím. Ale pokud se to bude zhoršovat, tak to bude těžké rozhodnutí,“ dodala Strýcová.

U BARU S JÁGREM I FARNOU

Během koronavirového období se Barbora Strýcová doma nenudila. Měla dost času na rozjezd vlastní talk show s názvem U Baru. Že by nová role po konci hráčské kariéry?

„Napadlo mě to už minulý rok, kdy jsem si hrozně chtěla zkusit podcasty. Vyzpovídat lidi, kteří mě zajímají. Co dělají, jak prožívají různá období. Během korony mi to přišlo jako ideální čas pro začátek. Je to všechno takové syrové, ale to mě na tom baví,“ prozradila s úsměvem.

V živém vysílání se tak na Instagramu Barbory Strýcové objevili třeba Libor Bouček, Dara Rolins, Jaromír Jágr, Lukáš Krpálek, Ewa Farna a samozřejmě i kolegyně tenistky. Všechny hosty si Bára sama pečlivě vybrala.

„Samozřejmě, půlku z nich osobně znám, ale jsou tam také hosté jako Ewa Farná, se kterou jsem se nikdy nepotkala. O to je to zajímavější. I to, jak je to přes internet a nemáte šanci potkat se s tím člověkem z očí do očí, je takové zvláštní, ale hrozně mě to baví,“ řekla.

Barbora Strýcová by každopádně se svou talk show ráda pokračovala. „Nechci ale na sebe nějak tlačit. Další host bude speciální, takže si na něj určitě počkejte,“ zasmála se závěrem.

Prozradit jméno respondenta ale nechtěla. „Neprozradím. Ale nemá Instagram, takže to bude formou podcastu,“ naznačila bývalá světová šestnáctka.