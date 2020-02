V německém Berlíně si reprezentant prostějovského týmu odbyl seniorskou premiéru.

„Chtěl jsem první desítku, ale závod se vyvinul proti mé taktice. Ve scratchi si ji závodník zvolí a jde s ní do konce, jenže tentokrát odjelo hodně podstatných lidí a ve skupině už jsme zbyli jen sprinteři,“ řekl dvacetiletý Babor, který spoléhal na závěrečný spurt.

Scratch je Baborovou parádní disciplínou, právě z ní vybojoval juniorský světový titul a stříbro z loňského mistrovství Evropy do 23 let. V Berlíně to na další cennou placku zatím nestačilo. Mezi elitou vnímá výkonnostní rozdíl.

„V minulosti jsem se snažil zachycovat nástupy, ale ještě nemám zkušenosti, abych úplně viděl, který mám a který ne. Nechal jsem to tak. Před startem jsem se pomodlil a doufal, že vyjde moje taktika,“ hlesl dráhař z TUFO Pardus Prostějov.

Světovým šampionem se stal Yauheni Karaliok z Běloruska.