Nejen vítěz slavné Red Bull Air Race Martin Šonka táhl přes deštivé počasí diváky, kteří neváhali zaplatit i přes tisíc korun za vstup na závodiště a do nové Fun zóny, kde program moderoval Michal Kavalčík.

„Je za tím obrovské úsilí mě, pana Morkuse a celého týmu. My ale chceme dělat show pro diváky, aby si to užili. Proto se snažíme závodiště co nejvíce rozvíjet, aby si každý přišel na své,“ řekl Vymazal.

Autokrosové mistrovství Evropy 2022 v Přerově. Martin Šonka a jeho letecká show.Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Tahákem byl také premiérový start dosud jediného českého pilota Formule 1 Tomáše Engeho v autokrosové bugině. A hned v královské třídě SuperBuggy. Enge na úvod dokonce vyhrál jeden z tréninků a postoupil do finále, kde dojel osmý.

„Prošel jsem do finále, to byl cíl. Měl jsem suprově připravené auto. Organizátoři měli sakra těžkou práci, ale zvládli to bezvadně. Skvělí diváci, přišlo jich hodně i v takovém počasí. A show, kterou tady předvedl Martin Šonka s letadlem, byla super,“ usmíval se Tomáš Enge.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Nikodém budil mechanika

Vítězem královské divize se stejně jako před rokem stal domácí Petr Nikodém. Ten využil toho, že se rychle v úvodu dostal do čela, nemusel „žrát bláto“ a soupeřům každým kolem ujížděl více a více.

„Poprvé to tady bylo na dešti a poprvé už jsme museli mít i pneumatiky Cooper, které na to nejsou ideální. A Přerov je sakra klouzavá trať. Takže to bylo hodně těžké,“ hodnotil v cíli Nikodém, který má navíc jedno z nejtěžších aut ve startovním poli seriálu.

Takto klouzavý závod v Přerově nezažil. „Z kopce dolů člověk vůbec neví, co má dělat. Žije si to vlastním životem, ale podařilo se to ukočírovat. Musím poděkovat celému týmu, na neděli vůbec nespali. Nachytal jsem mechanika, jak mi spí ve stoje opřený o křídlo, jak jsme jeli na finále,“ prozradil vedoucí jezdec mistrovství Evropy.

Na druhém místě v Přerově dojel Němec Bernd Stubbe, třetí skončil David Horák.

České barvy se radovaly také díky Arnoštu Floriánovi. Ten triumfoval v třídě JuniorBuggy, hned za ním dojel Daniel Pytloun. Stříbro bral Stanislav Brousek v divizi CrossCar.

Výsledky ME v Přerově:

SuperBuggy: 1. Petr Nikodém, 2. Bernd Stubbe (GER), 3. David Horák

Buggy1600: 1. Kevin Peters (LUX), 2. Styn Jaspers (NED), 3. Thomas Christol (FRA)

CrossCar: 1. Miguel Gayoso Vázquez (ESP), 2. Stanislav Brousek, 3. Samuel Drews (GER)

JuniorBuggy: 1. Arnošt Florián, 2. Daniel Pytloun, 3. Malone Feuillade (FRA)



Další závody:

RacerBuggy125: 1. Ladislav Hanák, 2. Vojta Luňák, 3. Ondřej Rezek

RacerBuggy160: 1. Jan Žalský, 2. Jan Štovíček, 3. Anna Žídková

RacerBuggy250: 1. Petr Bílek, 2. Ondřej Pospíšil, 3. Amálie Žídková