„Jedná se o jednu z nejzajímavějších oblastí Římské říše, protože představovala její nejsevernější hranici a také proto, že Skotsko bylo jednou z mála oblastí v západní Evropě, nad kterou se jí nikdy nepodařilo získat plnou kontrolu,“ uvedl pro CNN autor studie zveřejněné v časopise Antiquity.

Projekt, který začal loni v září a potrvá až do roku 2024, se ve své první fázi zaměřil na průzkum 1500 km2 v okolí hradiště Burnswark Hill v jihozápadním Skotsku, kde se soustředily římské legie při svých snahách expandovat na sever.

Fernández-Götz a tým archeologů studovali lidarová data z této oblasti. Lidar využívá lasery k zachycení okolí ve 3D. Data z procesu odhalila 134 dosud nezaznamenaných sídlišť, a to navzdory skutečnosti, že tato oblast byla v minulosti dobře prozkoumána. „Lidar v podstatě odhaluje místa v krajině, která by mohla být snadno přehlédnuta, pokud byste je studovali ze země nebo vzduchu,“ uvedl. „Nové technologie přinášejí skutečné změny a odhalují velké množství dříve neznámých informací,“ dodal.

Celkový počet sídlišť z doby železné v regionu se tak zvýšil na 704. Mnohé z těchto nově nalezených lokalit jsou malé zemědělské usedlosti. Stavby pomáhají vědcům vytvořit si obrázek o tom, jak zdejší obyvatelstvo žilo, jak vzdálení byli jejich sousedé a jak mohli využívat krajinu k hospodaření a pastvě zvířat, sdělil autor studie.

Ve zkoumaném regionu se nachází největší koncentrace římských projektilů nalezených v Británii, což je důkazem palebné síly, kterou s sebou legie nosily. Severní Británie byla po staletí „proměnlivou hraniční oblastí, která se vyznačovala dynamickými vzorci konfrontace a výměny mezi komunitami doby železné a římským státem,“ napsali vědci.

