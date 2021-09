Covidové schodky státního rozpočtu dosahují stovek miliard. Na příští rok je plánován ve výši 380 miliard, byť pandemie už je na ústupu. Co tak vysoké dluhy budou znamenat pro veřejné finance a zadlužení příštích generací? Vyřeší to chytré investice, snížení výdajů, nebo zvýšení daní?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.