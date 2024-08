Zdeněk Vysloužil dnes 14:47

Úterní podvečer si bude navždy pamatovat teprve osmnáctiletá řidička. Při cestě ze Šubířova do Konice nezvládla silné BMW a po smyku letěl vůz přes střechu, narazil do stromu a skončil v poli. Výsledkem bylo zranění řidičky i jejího o rok staršího spolujezdce. Toho museli letecky transportovat do Fakultní nemocnice v Olomouci.