„Vzhledem k omezené kapacitě v daném úseku by měli cestující počítat se zpožděním v délce pět až dvacet minut,“ sdělila v sobotu dopoledne mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Provoz na trati se Správě železnic podařilo částečně obnovit ještě v pátek před 22. hodinou. Vlaky jezdí po jedné části staničních kolejí, po takzvané sudé kolejové skupině. V druhé části bude provoz zastaven do doby výměny zničené výhybky. Plné obnovení provozu Správa železnic předpokládá za dva týdny.

Srážka vlaků u Prosenic: provoz na trati byl obnoven

„Do včerejšího večera byly provedeny veškeré práce, které bylo možné udělat, a nyní vše stojí na výměně výhybky. Ta se musí vyrobit a my očekáváme, že to potrvá zhruba dva týdny. Nicméně v pondělí firma blíže sdělí reálný výhled. Poté dojde k výměně výhybky a k další opravě železničního svršku, která je na to navázaná. Následně může dojít k plnému zprovoznění tratě,“ vysvětlovala v sobotu mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Škoda podle údajů Drážní inspekce dosahuje 21 milionů korun, z toho 10 milionů na trati a 11 milionů na vlacích. Policie nehodu vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Co bylo příčinou srážky dvou souběžně jedoucích vlaků, ke které došlo k prostoru výhybky, objasňuje Drážní inspekce. Podle České televize měl nehodu zavinit strojvedoucí nákladního expresu, který jel směrem od Přerova.

Omar Teriaki: Nadužíváte nás a přitom hážete přes palubu!

„Převážel prázdné lodní kontejnery a podle předběžného zjištění Správy železnic jeho strojvedoucí zřejmě přehlédl návěstidlo zakazující další jízdu,“ uvedla v pátek.

Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala je vyšetřování na začátku.

„Šetření stále probíhá. Potřebujeme zanalyzovat data a informace ze záznamových zařízení na lokomotivě, abychom mohli skutečně říct, že se jednalo o nedovolenou jízdu a že tam nebyly žádné jiné okolnosti,“ reagoval Martin Drápal.