"Pětapadesátiletý řidič jel s automobilem Chevrolet kolem linkového autobusu stojícího v zastávce v Krasické ulici v Prostějově. Z autobusu vystoupila dvaatřicetiletá žena, která se ihned rozhodla přejít komunikaci, na kterou však vstoupila zpoza autobusu přímo před projíždějící automobil. Řidič tak již neměl šanci střetu zabránit a ženu přední částí vozidla porazil," popsal nehodu policejní mluvčí František Kořínek.

Skončila v nemocnici

Při střetu žena utrpěla lehké zranění, se kterým byla převezena do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob ani ke škodě na majetku nedošlo.

"Alkohol u řidiče i chodkyně policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření," uzavřel mluvčí Kořínek. (zv)

Upozornění Policie ČR

Uvedená situace je velice nebezpečná a z pohledu řidiče se jí prakticky nedá zabránit. Většinou se jí dopouštějí děti, ale jak se včera v Prostějově ukázalo, ani dospělí se nechovají vždy úplně obezřetně. Pro chodce při ní může jít i o život a je vždy ten ohroženější, proto by se měl vždy před vstupem do vozovky přesvědčit, že tento krok je bezpečný (a to bez výjimky vždy a při vstupu zpoza jakékoli překážky). Na druhou stranu řidič by měl vždy při objíždění autobusu v zastávce, či nějaké jiné překážky na komunikaci případnou neopatrnost chodců raději předvídat a zpomalit rychlost jízdy.