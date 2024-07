Černá Škoda Rapid mířila od Kaple na Čelechovice na Hané. "Před ní jelo osobní vozidlo BMW, jehož řidič vyhodil blinkr a chtěl odbočit vpravo na polní cestu. Řidič škodovky na to ale s ohledem, že nedodržel bezpečnou vzdálenost, nestihl dobrzdit a narazil do zadní části bavoráku, který se přetočil do protisměru," popsala nehodu policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Lehčí zranění a vysoká škoda

"Při nehodě se lehce zranil řidič škodovky, který byl sanitkou převezen na další vyšetření do nemocnice. V nemocnici skončil i druhý, 30letý řidič, který se zde ale nechal vyšetřit jen z preventivních důvodů," doplnila mluvčí.

Alkohol nehrál roli

Policisty provedené dechové zkoušky na alkohol byly u obou řidičů negativní. Hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na 300 tisíc korun.

