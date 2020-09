Protijedoucí vozidla značek Škoda a Peugeot se střetla při míjení a došlo tak k poškození jejich levých předních částí. Ke zranění osob nedošlo a výše škody byla vyčíslena na dvacet pět tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami.

"Řidič Škody s přívěsným vozíkem se s řidičkou Peugeotu na zavinění dopravní nehody neshodli a policisté by tak přivítali pomoc případných svědků. Zejména řidiče tmavého automobilu ve věku asi 35 - 40 let, který v místě nehody zastavil a se řidičkou Peugeotu chvíli komunikoval," informoval policejní mluvčí František Kořínek, jenž dodává: "O spolupráci při objasnění okolností dopravní nehody žádáme nejenom uvedeného muže, ale také jakéhokoli jiného svědka, který průběh nehody viděl a mohl by tak přispět k jejímu objasnění."

Se svými poznatky se svědci mohou obrátit na policisty dopravního inspektorátu osobně, na adrese Havlíčkova 16b, Prostějov, nebo telefonicky na čísla 974 781 251, 974 781 580 či na bezplatnou telefonní linku 158.