Jak se udála první z nehod?

„Krátce před čtrnáctou hodinou čtyřiačtyřicetiletý řidič motocyklu Honda VTX 1300S jel směrem z obce Otinoves na obec Rozstání. Motocyklista po předjetí osobního vozidla stále pokračoval v levém jízdním pruhu a z dosud nezjištěných příčin najel na levou krajnici a s motocyklem havaroval do pole. Motocyklista vezl spolujezdkyni a oba byli při nehodě zraněni,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman s tím, že řidič motocyklu byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci a spolujezdkyně byla převezena do nemocnice v Prostějově.

Řidič nebyl pod vlivem alkoholu. Škoda byla odhadnuta na 40 000 korun.

Narazil do felicie, pak do vozíku

K další nehodě motocyklisty policisté vyjížděli pár minut po šestnácté hodině.

„Mladistvý řidič motocyklu Aprilia RS125 jel ve směru z obce Jesenec na Konici. Na rovném úseku zřejmě nedodržel bezpečnou vzdálenost mezi vozidly a přední částí motocyklu narazil do vozidla Škoda Felicia. Po nárazu upadl na komunikaci a narazil do přívěsného vozíku, který byl tažen protijedoucím vozidlem VW Passat,“ okomentoval bouračku mluvčí Libor Hejtman.

Mladý řidič byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci.

„Zdali řídil pod vlivem alkoholu, zjistíme, až z výsledku vzorku krve, neboť řidič nebyl schopen orientační dechové zkoušce na alkohol. Při nehodě vznikla škoda 35 000 korun,“ doplnil Hejtman.

Obě nehody nadále zůstávají v šetření policistů služby dopravních nehod Prostějov.