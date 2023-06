Sychravé počasí s teplotami blížícími se bodu mrazu. To byla jedna z příčin tragické nehody ultralehkého letadla z podzimu 2020. Tehdy spadl do oraniště nedaleko Olšan u Prostějova červenobílý letoun s francouzským pilotem, který byl na místě mrtev.

Ve čtvrtek 29. října po desáté hodině ranní se do pole u Olšan u Prostějova zřítil ultralight, pilot byl na místě mrtvý. 29.10. 2020 | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

Příčiny nehody uvádí závěrečná zpráva vyšetřovatelů Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN). Pilot francouzské národnosti letěl 29. října 2020 z Polska do Francie. Po přeletu nad Olomoucí nahlásil pilot nespecifikovaný problém s motorem.

U Olšan se zřítil ultralight, pilot na místě zemřel. Jednalo se o cizince

"Přešel do strmého klesání a následně do stoupání. Po přeletu lesíku přešel opět do klesání a vysunul podvozek a pod velkým úhlem klesání narazil do země. UL letoun byl zničen. Pilot zahynul," popisují vyšetřovatelé ÚZPLN v závěrečné zprávě.

Zdroj: Deník / Zdeněk VysloužilPilot chyboval. Vysunul podvozek a neaktivoval záchranný systém. Letoun Shark navíc nebyl určen pro lety v nízkých teplotách. "Pilot měl po ztrátě řiditelnosti letounu v každém případě aktivovat záchranný systém, kterým byl letoun pro tyto případy vybaven. Teprve v případě selhání záchranného systému bylo další teoretickou možností přistání na břicho," potvrzují odborníci z ÚZPLN.

Na poli u Olšan u Prostějova našel tehdy smrt třiapadesátiletý muž s francouzským pasem.