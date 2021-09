"Jeden člověk při srážce kamionu a osobního automobilu zemřel, další tři se zranili. Dva z nich jsme vyprostili ze zdemolovaného vozu hydraulickými nástroji a předali je záchranářům," popisovala situaci Lucie Balážová, mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, která dodala podrobnosti: "Museli jsme využít rovnou dvě sady a pracovat s hydraulikou současně z obou stran vozidla, abychom se ke zraněným lidem dostali co nejdříve. Nasazeny byly hydraulické nůžky, rozpěrné válce, rozpínáky a řetězové úvazky, díky nimž jsme odtlačili palubní desku a umožnili tak vyproštění zraněných, které jsme poté předali záchranářům.

"Mladý řidič osobního automobilu utrpěl vážná zranění celého těla, takzvané "polytrauma" s podezřením na zlomeniny obou dolních končetin. RLP posádka muže kompletně vyšetřila, zajistila žilní vstup, aplikovala potřebné léky, převedla muže na umělou plicní ventilaci a po imobilizaci do celotělové vakuové matrace byl transportován na oddělení EMERGENCY do téže nemocnice," sdělila Lucie Mikisková.

Řidiče audi převáželi do nemocnice v kritickém stavu.

"Řidič kamionu utrpěl pouze lehká zranění, zejména zlomeninu zápěstí a oděrky po těle. Po základním ošetření byl transportován do Fakultní nemocnice Olomouc na urgentní příjem a společně s ním i spolujezdec z osobního automobilu, muž staršího věku, který utrpěl pohmoždění ramene a paže," popsala mluvčí záchranky Mikisková.

"Řidič a další spolujezdec z audi byli převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci. Došlo i ke zranění řidiče (ročník 1961) nákladního vozidla," doplnila mluvčí policie Miluše Zajícová s tím, že všichni účastníci nehody byli cizí státní příslušníci.

Smrtelně zraněnému muži z audi bylo 27 let.

"Dle prvotních informací z místa nehody jel řidič osobního vozidla značky Audi, ve směru od Brna na Olomouc. V zúženém místě dálnice, kde jsou oba jízdní pruhy svedeny do jednoho, vjel z dosud nezjištěných příčin řidič osobního vozidla do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím kamionem," potvrdila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Nehoda se stala kolem páté hodiny ráno. Audi se třemi cestujícími v místě, kde je dálnice zúžená kvůli opravě, přejelo do protisměrného pruhu a srazilo se s kamionem.

Jeden mrtvý a tři zranění. Čtvrteční ranní srážka kamionu s osobním vozidlem na dálniční estakádě Haná v Prostějově měla tragické následky. Po srážce audi s kamionem zůstali lidé uvězněni ve zdemolovaném autě. Dálnice byla až do večera zavřená, na průjezdu Prostějovem i v okolních obcích se kvůli tomu po celý den tvořily zácpy a kolony.

