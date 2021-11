"Starší žena, téměř sedmdesátnice, jela ve vozidle VW Tiguan a místo brzdového pedálu sešlápla plyn. Vozidlo zareagovalo zrychlením a výsledkem byl náraz do vozidla Škoda Roomster, které zde zrovna parkovala jiná řidička," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že Volkswagen byl po nárazu odhozen a postupně narazil do dalších tří zaparkovaných vozidel.

Jedno z těchto aut dál narazilo do Peugeota a ten narazil do Renaultu. Při nehodě ke zranění osob nedošlo a hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun. Že by seniorka před jízdou popíjela alkohol, se provedenou dechovou zkouškou nepotvrdilo. Nehoda je nadále v šetření.