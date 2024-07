Krátce po půlnoci z pondělka na úterý se v Určicích děly věci. Seniorka za volantem mazdy zřejmě usnula a neřízený vůz nadělal ve středu obce pořádnou paseku. Neovládané auto postupně narazilo do svodidel, octavie, zídky, značek a dvou fordů. Předběžná výše škody byla odhadnuta na téměř 200 tisíc korun.

"76letá žena jela deset minut po půlnoci ve vozidle značky Mazda po silnici v obci Určice směrem na Alojzov. Podle její výpovědi ji při projíždění táhlé levotočivé zatáčky postihl mikrospánek a částečně vyjela vpravo, kde se otřela o svodidlo," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Malá mazda pokračovala v jízdě

"Narazila do vpravo zaparkovaného osobního automobilu značky Škoda Octavia. Stále pokračovala v jízdě a vyjela přes chodník, kde narazila do zděné zídky, od které se auto odrazilo, přejelo přes celou silnici, kde narazilo do dopravního značení. Následně žena přejela přes obrubník, kde jí stála v cestě další dvě vozidla značky Ford," vypočítala Zajícová.

Alkohol nebyl příčinou

"U seniorky byla provedena dechová zkouška, která vyloučila, že by řídila pod vlivem alkoholu. Žena byla z preventivních důvodů převezena vozidlem záchranné služby do prostějovské nemocnice na vyšetření," uzavřela policistka.

close info Zdroj: Deník/- Policie ČR zoom_in

Vybrali jsme pro vás: