"Zraněný opakovaně nadýchal přes jedno a půl promile a jeho kamarád měl hodnoty téměř totožné a to s výsledky 1,56 a 1,57 promile alkoholu. Na dotaz policistů, kolik toho vypil, nezraněný oznamovatel uvedl, že během odpoledne vyprázdnil pět půllitrů piva a čtyři velké panáky rumu," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že zraněného muže si vzali do své péče zdravotníci a odvezli ho do prostějovské nemocnice.

Oba muže policisté řeší pro porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích.