Dal si panáka vodky, zapil ho pivem a vyrazil na silnice. Velký problém si ve čtvrtek po obědě způsobil osmasedmdesátiletý senior. Za volantem Oplu Corsa nezvládl průjezd kruháčem u Domamyslic a skončil v trávníku. Důvodem byl alkohol, nadýchal více než dvě promile.

"Řidič jel ve čtvrtek hodinu po poledni ve směru z Prostějova na Mostkovice. Při jízdě nezvládl řízení a narazil do obrubníku, který přejel a najel na travnatou plochu, kde zůstal stát. Svědkyně události nám oznámila na linku 158 co se stalo a s řidičem zůstala na místě až do příjezdu hlídky," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku a hned bylo jasné, co mělo zásadní vliv na jeho jízdu. Seniorovy schopnosti byly zřejmě ovlivněné požitým alkoholem. "Dechové zkoušky vykázaly hodnoty 2,38 a 2,44 promile. Řidič se doznal, že před jízdou pil a přiznal panáka vodky a dvě piva," doplnila Zajícová.

Senior pravděpodobně dojezdil

Hmotná škoda nevznikla a ke zranění řidiče nebo jiné osoby nedošlo. Nezodpovědný senior se bude zodpovídat a je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.