"Za odbočkou na ulici Za Velodromem z dosud nezjištěných důvodů vyjel řidič vpravo mimo komunikaci, kde narazil do dopravní značky a pak do sloupu veřejného osvětlení. Z místa havárie byl starší řidič převezen sanitkou do nemocnice," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že dechová zkouška přítomnost alkoholu nepotvrdila.