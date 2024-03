Pod výrazným vlivem alkoholu se vydal v sobotu dopoledne na cestu čtyřicetiletý muž. Mířil po silnici z Výšovic směrem k Prostějovu. Problém byl v tom, že nešel pěšky, ale řídil vůz volvo. Jízdu nezvládl a zdemoloval ochranný ostrůvek u Žešova. Ani pak ale nezastavil a s poškozeným autem dojel až ke hřbitovu v Prostějově. Tam ho vypátrali policisté.

"Řidič vozidla značky Volvo jel směrem na Prostějov a před křižovatkou na obec Žešov přejel do protisměru, kde narazil do ochranného ostrůvku. Bylo to v místě určeném pro přejezd cyklistů. Přitom na vozidle poškodil přední kolo a deformoval dopravní značení umístěné na ostrůvku," popsala nehodu policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Karambol ho neodradil a jel dál

"Čtyřicetiletý řidič po dopravní nehodě pokračoval dále v jízdě a zastavil až v Prostějově u hřbitova v Brněnské ulici, kde byl vypátrán hlídkou z oddělení hlídkové služby," dodala mluvčí.

Policisté se nestačili divit

Opakovaný test na alkohol ukázal až 3,12 promile. Škoda je asi čtyři tisíce korun. Řidič má na krku trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.

