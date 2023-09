Po několika panácích rumu vyrazila na silnici. Jednašedesátiletá žena nacouvala v pátek dopoledne do zaparkovaného touranu u obchodu v Prostějově-Vrahovicích a z místa ujela. Ani nezastavila. Díky pozornému svědkovi se ale podařilo bezohlednou řidičku vypátrat.

Po několika rumech sedla do auta, zavinila nehodu a z místa ujela. | Foto: Deník/- Policie ČR

Couvala se Škodou Yeti a nezvládla to. "Jednašedesátiletá řidička nabourala do zaparkovaného vozidla VW Touran a poškodila jeho přední část. Po nárazu ale nevystoupila, aby situaci nějak řešila, a místo toho odjela domů, kde auto zaparkovala do garáže," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Nehodu ovšem viděl svědek, který ji oznámil na linku 158. Hlídce se do půl hodiny podařilo podezřelou kontaktovat v místě bydliště. "Dechovými zkouškami jí bylo naměřeno 2,54 a 2,53 promile. Žena přiznala, že si před jízdou dala několik panáků rumu a taky, že auto řídila a způsobila nehodu," dodala mluvčí s tím, že přišla o řidičák a navíc je podezřelá z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 35 tisíc korun.