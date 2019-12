Policie zahájila úkony trestního řízení. Ve středu minulý týden se podezřelý muž objevil opět v České republice, tentokrát však pouze projížděl.

"Po příjezdu na autobusové nádraží Praha Florenc měl do navazujícího spoje směrem do Londýna čas několik hodin. Tento čas využil k popíjení alkoholu, až se tím přivedl do stavu, kdy k sobě přilákal pozornost policejní hlídky," uvedl policejní mluvčí František Kořínek.

Díky svému podroušenému stavu, tak na sebe muž upozornil a vystavil si tím stopku do Londýna, kam chtěl odjet za prací.

Policejní eskorta z Prostějova, která si pro podezřelého jela do Prahy při cestě tam navíc řešila dopravní nehodu dvou osobních aut na sedmasedmdesátém kilometru dálnice D1, kde také pomáhali s vyprošťováním osob ze Škody Octavie, která skončila na střeše.

Eskortovaný cizinec podezřelý z přečinu krádež a přečinu nebezpečné vyhrožování, se poté v policejní cele v Prostějově ke skutku, který spáchal před rokem a půl policistům přiznal.