Namol opilý řidič boural v pondělí 3. dubna vpodvečer u Určic. Z místa se snažil ujet. Policie ho ale díky pohotovému svědkovi dopadla. Nezodpovědný šofér vezl na sedadle spolujezdce nezletilé dítě.

Namol opilý senior, který převážel dítě, boural 3. dubna vpodvečer mezi Prostějovem a Určicemi. | Foto: Policie ČR

Šestašedesátiletý muž mířil v mercedesu od Prostějova k Určicím. V mírné levotočivé zatáčce přejel do protisměru a narazil do travnatého břehu. Auto se potom přetočilo do protisměru.

„Bylo po havárii pojízdné, a tak řidič pokračoval v cestě, tentokrát směrem na Prostějov. Vzhledem k tomu, že celou událost zaznamenal svědek a oznámil ji na linku 158, byl řidič zakrátko po nehodě zastaven policejní hlídkou, a to nedaleko místa, kde se stala,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajíčková.

Dechová zkouška ukázala, že řidič je opilý. Nadýchal 2,59 a 2,61 promile. „K požití alkoholu před jízdou se senior přiznal. Nezletilému spolujezdci byla kvůli nevolnosti přivolána záchranná služba,“ doplnila policejní mluvčí.

Šofér se podrobil odběru biologického materiálu v nemocnici a hned přišel o řidičský průkaz. Hmotná škoda je asi padesát tisíc korun.

Policisté případ vyšetřují jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí až tři roky za mřížemi.