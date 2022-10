"Při rozjíždění ale začalo auto v jeho rukách cukat, mladík se lekl, otočil volantem a přidal plyn. Vozidlo narazilo do stromu. Pak zařadil zpátečku a dokončil to, co si předem naplánoval. Po zaparkování se vrátil zpátky do bytu jako by nic," popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Majitel v dopoledních hodinách zjistil, co se stalo, a přivolal hlídku. Mladík policistům uvedl, že před jízdou vypil jedno a půl piva. K újmě na zdraví nedošlo a škoda byla předběžně stanovena na dvacet tisíc korun. Nehoda je řešena samostatně jako přestupek a bude oznámena správnímu orgánu. Mladý muž je podezřelý z trestného činu neoprávněného užívání cizí věci.