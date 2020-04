Na komunikaci mezi Žárovicemi a Soběsukami se vozidlo a řidiče rozhodli zkontrolovat policisté obvodního oddělení Plumlov.

"Řidič pokyn policistů k zastavení neuposlechl, ale naopak zvýšil rychlost jízdy a policistům se pokusil ujet. Nedojel však daleko, protože hned v obci Soběsuky při pokusu o odbočení doprava k obci Krumsín nezvládl řízení," informoval policejní mluvčí František Kořínek.

V důsledku nepřiměřené rychlosti vyjel mladík vlevo mimo komunikaci, přejel přes chodník pro chodce, porazil dopravní značku, najel na další chodník a narazil do betonového plotu. Od toho se vozidlo odrazilo a až poté zastavilo.

"Ke zranění řidiče ani jeho spolujezdkyně nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na šedesát tisíc korun. Provedeným orientačním testem policisté u muže zjistili přítomnost látek amphetamin/metamphetamin a extáze. Alkohol u něho vyloučili," doplnil mluvčí Kořínek.

Řidič se přiznal, že během předchozího víkendu užil blíže neurčené množství pervitinu a marihuany. Podrobit se odbornému lékařskému vyšetření odmítl.

Dalším šetřením policisté zjistili, že muž není držitelem žádného řidičského oprávnění. Pro své jednání je nyní podezřelý z několika dopravních přestupků.

Za ty mu v případě prokázání viny hrozí pokuta od dvaceti pěti do padesáti tisíc korun a zákaz řízení na dobu od jednoho roku do dvou let.