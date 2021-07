"Starší devětačtyřicetiletý muž jel na motocyklu Moto Morini a na rovném úseku před mírnou pravotočivou zatáčkou směrem na Vícov začal předjíždět jiné vozidlo i přesto, že v těchto místech je podélná souvislá čára. Nedokázal se včas zařadit před předjížděné vozidlo a ohrozil řidičku protijedoucího vozidla VW Passat," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Prudká brzda

Motocyklista na situaci zareagoval tak, že prudce zabrzdil a položil motorku, která se setrvačností sunula proti VW.

"Mladá žena za volantem se snažila střetu vyhnout, proto vybočila s autem co nejvíc vpravo do příkopu. Nakonec i přes její snahu došlo ke střetu, vůz sjel mimo komunikaci do příkopu a oba dopravní prostředky začaly okamžitě hořet," doplnila Miluše Zajícová.

Zachovala chladnou hlavu

Řidička se naštěstí z hořícího vozidla dostala bezpečně ven a z auta vytáhla i své několikaměsíční dítě, které sedělo vzadu na dětské autosedačce. Obě vozidla následně kompletně shořela.

Požár byl uhašen jednotkami hasičů.

"Dvě jednotky likvidovaly požár osobního vozidla po střetu s motocyklem u Vícova na Prostějovsku. Asistovali jsme Záchranné zdravotní službě," informoval mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák s tím, že v závěru pomohli hasiči s naložením vraku na odtahový speciál.

Při nehodě došlo k lehkému zranění motocyklisty, matka s dítětem naštěstí vyvázli bez zranění. Hmotná škoda byla předběžně stanovena na 328 tisíc korun. Nehoda je nadále v šetření.