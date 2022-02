"Mladý dvaadvacetiletý řidič po průjezdu pravotočivou zatáčkou vyjel vlevo mimo komunikaci, kde přední částí vozidla narazil do náletových křovin, které dopomohly k tomu, že se auto převrátilo na střechu. Řidič se při nehodě zranil a z místa byl posádkou rychlé záchranné služby převezen do prostějovské nemocnice," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že se nepotvrdilo, že by řídil pod vlivem alkoholu.