Sněhový čardáš na D46. Od svodidel do svodidel. Pondělní sněhová nadílka roztančila i Škodu Octavii na dálnici D46 před Olšany u Prostějova. K nehodě došlo v 19 hodin na 30 kilometru ve směru na Olomouc.

Nehoda oktávky u Olšan u Prostějova - 18. ledna 2021 | Foto: Deník / - Policie ČR

Devětačtyřicetiletý řidič při předjíždění nákladního automobilu nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a dostal smyk. V důsledku toho vozidlo narazilo do středových svodidel, od kterých se odrazilo, přejelo oba jízdní pruhy a narazilo do pravých svodidel. Poté se otočilo do protisměru a zastavilo," informoval policejní mluvčí František Kořínek.