V úterý večer jel mladý řidič ve felicii po dálnici D46 ve směru na Prostějov. A boural. Kvůli vose, která mu otevřeným okýnkem vletěla do auta.

Úterní nehoda felicie na D46 kvůli vose | Foto: Deník/- Policie ČR

„Samozřejmě se řidič chtěl vosy zbavit, a proto se ji snažil rukou vyhnat. Jakmile se soustředil na jednu činnost, zřejmě zapomněl na to, že drží volant v ruce a najel vpravo na okraj silnice, kde narazil do značky, poté pokračoval dál a sjel přes travnatý pás do pole,“popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.