Nedala přednost cyklistovi. Ve středu před sedmou hodinou ranní došlo na okružní křižovatce ulic Okružní, Drozdovice a Krasické k dopravní nehodě cyklisty s osobním automobilem.

Cyklista vrazil do zadní části octavie a skončil v nemocnici. | Foto: Policie ČR

"Čtyřicetiletý cyklista křižovatkou projížděl ve směru z ulice Krasické do Drozdovic. Devětapadesátiletá řidička octavie do křižovatky z ulice Okružní vjela přímo před projíždějícího cyklistu, který v důsledku toho z boku narazil do zadní části automobilu. Muž upadl na komunikaci a následně byl k preventivnímu vyšetření převezen do prostějovské nemocnice," popsal nehodu policejní mluvčí František Kořínek.