„Dle dosavadního šetření měl osobní automobil Opel Zafira červené barvy při jízdě Svatoplukovou ulicí směrem od centra města odbočit doleva, na náměstí Padlých hrdinů. Při tom mělo dojít ke střetu s automobilem Škoda Octavia, jedoucím Svatoplukovou ulicí směrem k centru. Dosud nezjištěný řidič s vozidlem Opel z místa nehody ujel,“ popsal nehodu policejní mluvčí František Kořínek.

Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo.

Výše způsobené škody na škodovce byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun. Alkohol u jeho řidiče policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami.

Přesné příčiny, okolnosti, míra zavinění dopravní nehody i totožnost řidiče Opelu Zafira, který z místa ujel, jsou předmětem dalšího policejního šetření.

„V souvislosti s tím by policisté přivítali jakékoli informace očitých svědků, případně osob, které by mohly poskytnout poznatky k vozidlu. Tím by měl být Opel Zafira červené barvy, poškozený v levé přední části. Se svými poznatky se svědci mohou na policisty obrátit osobně na dopravním inspektorátu na adrese Havlíčkova 16b, nebo telefonicky na čísla 974 781 251, 974 781 580 či na bezplatnou telefonní linku 158. Za pomoc děkujeme,“ vyzývá potencionální svědky ke spolupráci mluvčí Kořínek.