"V uvedenou dobu neznámý pachatel s neustanoveným vozidlem a za neznámých okolnosti sjel z komunikace vlevo, kde narazil do středových svodidel na dvou místech a do clony proti oslnění, na kterých tímto vznikla celková škoda ve výši přibližně sto tisíc korun. Následně neznámý pachatel, aniž by dopravní nehodu oznámil na Policii ČR, z místa dopravní nehody ujel neznámo kam," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.