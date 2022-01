"Nehoda se stala ve směru od čerpací stanice Benzina směrem na ulici Konečná v Prostějově. Řidič Mazdy nezastavil a dál pokračoval směrem na Držovice, kde ho až na čerpací stanici dohnal poškozený řidič. Jeho spolujezdec ihned po střetu kontaktoval policii a oznámil, co se stalo," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Alkohol nebyl, ale řídit nemohl

Vzápětí se na místo dostavila přivolaná hlídka, která u obou provedla dechovou zkoušku s negativním výsledkem. U podezřelého řidiče provedla i orientační test na návykové látky se stejným výsledkem.

"Důvodem nezastavení řidiče Mazdy po nehodě bylo zřejmě to, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do listopadu roku 2027. Hmotná škody na vozidlech byla předběžně stanovena na třicet tisíc korun," doplnila mluvčí Zajícová. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.