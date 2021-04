Mladá řidička nedbala v Bedihošti stopky a nehoda byla na světě. V pondělí dopoledne došlo v křižovatce ulic Tovární a Prostějovské k dopravní nehodě Škody Fabie s motocyklem Honda.

Nehoda motorky s felicií v Bedihošti | Foto: Deník/- Policie ČR

"Jednadvacetiletá řidička Fabie do křižovatky z Tovární ulice proti dopravní značce „Stůj, dej přednost v jízdě!“ vjela v době, kdy po hlavní komunikaci od Prostějova jel čtyřiadvacetiletý muž na skútru. Dle vlastních slov řidička motocyklistu přehlédla. Muž se snažil střetu zabránit, ale přes vybočení ke středu vozovky se mu to nepodařilo a automobil do motocyklu přední částí narazil," popsal průběh nehody policejní mluvčí František Kořínek.