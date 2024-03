Napálil s audi do plotu a odešel po svých. Bez řidičáku a opilý

Sobotní jízda neskončila podle představ třicetiletého řidiče černé audi. V Rovné ulici v Prostějově nezvládl řízení a po vyjetí z vozovky narazil do betonového plotu. Z nabouraného auta vystoupil a namířil si to do centra města. Jeho cesta skončila v Průmyslové ulici, kde ho zadržela policejní hlídka. Naměřila mu přes dvě promile alkoholu.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje