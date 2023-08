Náctiletý motorkář skončil po nárazu do stromu v nemocnici

Ranní vyjížďka nedopadla dobře pro šestnáctiletého mladíka. Okolo úterní deváté hodiny jel po silnici od Přemyslovic k Hluchovu. Do cíle však nedojel, protože nezvládl řízení a po nárazu do stromu utrpěl zranění, se kterými byl převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V úterý ráno, se šestnáctiletý mladík ocitl se svou Hondou mimo silnici. | Foto: Deník/- Policie ČR