Chvilkové podívání se do mobilu zapříčinilo dopravní nehodu. Mladík jel po ulici Dr. Mičoly směrem k Prostějovu.

"Při jízdě chtěl odmítnout příchozí hovor na mobilním telefonu, to se mu ale bohužel nepodařilo a ztratil stabilitu. Narazil do zadní části auta a došlo k následnému rozbití zadního skla zaparkovaného vozidla," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že se kolize neobešla bez zranění a mladý muž byl z místa sanitkou převezen na ošetření do nemocnice.

Provedená dechová zkouška na alkohol i orientační test na návykové látky vykázaly negativní hodnoty. Hmotná škoda byla vyčíslena na deset tisíc korun. Událost dopravní nehody je nadále v šetření.