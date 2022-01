"V době od 6. do 7. ledna 2022 způsobil neznámý řidič dopravní nehodu na dálnici D46 na 24 km (u Prostějova) ve směru jízdy od Prostějova na Vyškov. Řidič s vozidlem z nezjištěných příčin vyjel vpravo z jízdního pruhu a narazil do ocelových svodidel, která poškodil. Následně z místa nehody ujel, aniž by ji ohlásil," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.