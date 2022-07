"Prudce zabrzdil přední brzdou, což mělo za následek podklouznutí předního kola a pád motorkáře na silnici, kde setrvačností pokračoval i s motorkou do silničního příkopu a přilehlého zemědělského pole. Při pádu se řidič zranil a sanitkou byl převezen do nemocnice na ošetření," popsala nehodu policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že ještě před odjezdem do nemocnice byla u něho provedena dechová zkouška s negativním výsledkem.

Hmotná škoda vznikla na motorce, helmě a oblečení ve výši přibližně devadesát tisíc korun. Havárie je nadále v šetření policistů z dopravního inspektorátu.