"V současné době jsou okolnosti a míra zavinění jednotlivých účastníků předmětem dalšího šetření a proto se obracíme s žádostí o spolupráci na svědky této dopravní nehody, kteří se pohybovali poblíž nebo na uvedeném přechodu a mohli by poskytnout jakékoli informace, které by nám pomohly s řádným objasněním nehody," prosí veřejnost Miluše Zajícová s tím, že kontaktní telefonní čísla jsou bezplatná linka 158 nebo na 974 781 251 případně 735 788 541.

Při dopravní nehodě vznikla hmotná škoda na jízdním kole ve výši dva tisíce korun a došlo ke zranění cyklisty, který byl převezen sanitkou do prostějovské nemocnice na ošetření.

"Na úrovni autobusové zastávky u městských lázní, projížděl před přechodem pro chodce semafor na žluté světlo, kdy mu z pravé strany bezprostředně do jízdní dráhy na přejezdu pro cyklisty vyjel na jízdním kole nezletilý čtrnáctiletý cyklista, který pravděpodobně nerespektoval červené světlo na semaforu pro cyklisty. Došlo k vzájemnému střetu přední části motocyklu se zadním kolem jízdního kola," informuje policejní mluvčí Miluše Zajícová.

