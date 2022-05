"Řidič na motocyklu Kawasaki jel se spolujezdkyní ve směru na Prostějov a po projetí mírné levotočivé zatáčky nezvládl řízení, sjel do příkopu a narazil do křoví, které stroj zastavilo. Řidič skončil v olomoucké nemocnici a jeho spolujezdkyně byla převezena do nemocnice v Prostějově," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.