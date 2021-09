"V jeden okamžik se mu kontrola nad strojem vymkla z rukou, narazil do obrubníku a spadl na komunikaci. Při pádu se naštěstí nezranil, ale vzápětí se ukázalo, co zřejmě mohlo ovlivnit jeho soustředění a samotnou koordinaci jízdy," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.