"Po projetí pravotočivé zatáčky přes Úsobrnský potok jízdu nezvládla, vjela do protisměru a sjela mimo komunikaci, kde narazila s autem do stromu. Při nehodě se zranila," popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že nejprve byla žena ošetřena v sanitním vozidle a poté byla převezena na další vyšetření do nemocnice.